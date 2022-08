Crise à Expresso Sénégal : Espoir d’une solution au profit de l’intérêt général

En marge de l’atelier de démarrage des travaux du Comité de pilotage de la qualité des services voix, données et sms des réseaux de téléphonie mobile (Copil Quos), le Directeur général de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp) est revenu sur la crise à Expresso Sénégal, rapporte leSoleil.sn.



« Il y a une quinzaine de jours, nous avions été saisis par les délégués du personnel qui nous ont fait état de la crise sociale. J’avais ensuite instruit mes services juridiques de les recevoir. Après cela, j’avais convoqué la Direction générale d’Expresso », a indiqué Abdoul Ly. À l’en croire, cette démarche se justifie par le fait que, dans le cadre de ses missions régaliennes, au-delà de s’assurer de la qualité de service, l’Artp promeut et préserve aussi l’emploi. L’autorité de régularisation s’est impliquée dans ce dossier dans le sens où elle doit également garantir la pérennité des investissements des opérateurs. « Lundi passé, j’ai passé toute la journée avec les délégués du personnel et la Direction générale d’Expresso. Le processus continue et j’ai bon espoir que nous arriverons à une solution au profit de l’intérêt général », a dit M. Ly.



RÉORIENTATION DES SANCTIONS DE L’ARTP CONTRE LES OPÉRATEURS



Près de 700 sites bénéficieront bientôt de couverture, de qualité des services



En décembre 2021, l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp) avait prononcé des sanctions à l’encontre des trois opérateurs sénégalais, en l’occurrence Saga Africa Holdings Limited, Expresso et Sonatel. Seulement, le 1er avril 2022, l’Artp a décidé de revoir les pénalités initiales de manière à privilégier les investissements sur le réseau au bénéfice des utilisateurs. Dans le cadre des sanctions qui ont été remodelées, le Directeur de l’autorité de régulation, vient d’annoncer le démarrage de l’opération active qui va concerner près de 700 sites au Sénégal. Selon Abdoul Ly, cette opération permettra de transférer l’aspect coercitif à la couverture et la qualité de service.