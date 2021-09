Crise à la DGID / Ndiouga Wade, SGA CNTS : « La grève on n'en a pas besoin au niveau de l'administration fiscale » Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Septembre 2021 à 23:27 | | 0 commentaire(s)|

Lors de la conférence de presse du syndicat syndicat des travailleurs de l’administration fiscale (STAF), le secrétaire général adjoint de la CNTS a tenu à lancer une alerte aux autorités de la direction des impôts et domaines sur l'urgence de la tenue d'une rencontre avec le syndicat; Car le préavis de grève arrive à terme le 06 octobre prochain.



Face à la presse, Ndiouga Wade de dire : " nous demandons l'ouverture des négociations avant que cela ne soit trop tard. Nous voulons éviter d'aller à des grèves. La grève on n'en a pas besoin au niveau de l'administration fiscale. Car le préavis du mouvement arrive à terme le 06 octobre prochain. Personne ne dira que la CNTS et le syndicat n'ont pas alerté. Il n'y a que trois points dans leur plateforme revendicative. C'est minime pour une plateforme. La CNTS est solidaire avec eux", précise le syndicaliste.

Source : Source : https://www.dakaractu.com/Crise-a-la-DGID-Ndiouga-...

