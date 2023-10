Crise à la Mairie de Thiaroye-sur-Mer : Les agents municipaux réclament 2 mois d'arriérés de salaire

Depuis l'arrestation du maire El Hadji Mamadou Ndiaye, la situation à la mairie de Thiaroye-sur-Mer ne cesse de se complexifier. Les agents municipaux se trouvent désormais dans une situation précaire, avec deux mois d'arriérés de salaire. En l'absence de la signature du maire incarcéré, les affaires municipales sont paralysées. L'Intersyndicale de la commune a pris la parole ce matin, lors d'une conférence de presse, exprimant son inquiétude et réclamant la libération provisoire du maire, pour qu'il puisse reprendre ses fonctions. Moustapha Dème, porte-parole en français et Aly Sow Ndiaye, porte-parole en wolof, ont partagé les préoccupations et doléances de l'exercice du jour, au micro d'Ibrahima Khalil Diémé.