Crise au CEM de l’unité 19 des Parcelles assainies

Le feu couve au Collège d'enseignement moyen (CEM) de l’Unité 19 de la Commune des Parcelles assainies. Rien ne va plus entre le Principal du Cem, Birame Sène et les parents d'élèves. Ces derniers récusent les montants fixés pour les inscriptions des élèves, à savoir 23 500 ou 25 mille francs Cfa, alors que sur les reçus, il n'est mentionné que 10 mille FCfa, révèle "L'As".



Ce qui a fait sortir les parents d’élèves de leurs gonds. Ils dénoncent ces pratiques aux antipodes de l’orthodoxie et en violation de la directive du ministère de l’Éducation nationale, qui fixe les inscriptions entre 3 000 et 10 000 francs Cfa. D'ailleurs, les parents d'élèves réclament le départ du Principal Birame Sène et l'ouverture d'une enquête sur l'utilisation des fonds d'inscription qui lui ont été versés. Absent des lieux, nous avons tenté de joindre le Principal Birame Sène, en vain.