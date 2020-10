Crise casamançaise : pour Robert Sagna " la guerre est finie, mais la paix reste à être construite" Le président du Groupe de réflexion pour la paix en Casamance (GRPC) a donné des nouvelles rassurantes sur la gestion de la « crise en Casamance». Dans une interview accordée au Journal Sud quotidien, il a affirmé que « la guerre est finie» sur cette partie du pays.

Rédigé par leral.net le Lundi 12 Octobre 2020 à 09:23 | | 0 commentaire(s)|

"La guerre est finie mais la paix reste à construire », a-t-il déclaré dans les colonnes du journal.



Selon lui, "le retour des populations est plus qu'effectif. Beaucoup de combattants ont regagné leurs villages. Déjà l'année dernière, 21 personnes ont été réinsérées, des tôles ont été remises et une prime à ceux qui ont construit leurs cases pour leur réinsertion ».



Le président du Groupe de réflexion pour la paix en Casamance (GRPC) dit également, avoir noté "une accalmie générale dans le Sud du pays avec une circulation dans tous les sens et une reprise des exploitations des champs et des rizières".

Igfm



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos