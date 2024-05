Crise des hémodialysés au Sénégal : Urgence sanitaire et injustice sociale (Dossier Spécial LERAL TV, à suivre ce samedi 1er juin 2024)

Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Mai 2024 à 18:04 | | 0 commentaire(s)|

Une situation alarmante

Au Sénégal, les patients souffrant d'insuffisance rénale, sont confrontés à une situation dramatique : les hémodialysés meurent comme des mouches faute de soins adéquats. Les hôpitaux du pays sont débordés et les places disponibles pour les séances de dialyse, sont limitées. Il faut souvent qu'un patient décède pour qu'un autre puisse être pris en charge. Cette situation met en lumière une profonde crise sanitaire, qui nécessite une intervention urgente.



Le coût élevé des soins

Le coût d'une séance de dialyse est prohibitif pour la majorité des Sénégalais, s'élevant à 75 000 FCfa par personne. Ce montant est hors de portée pour les familles les plus pauvres, qui sont les plus touchées par cette crise. L'incapacité à payer pour ces traitements vitaux, entraîne une augmentation du nombre de décès parmi les patients atteints d'insuffisance rénale.



Témoignages et réalité du terrain

Les témoignages des patients et de leurs familles sont bouleversants. Ils décrivent une lutte quotidienne pour survivre, avec des choix déchirants à faire, face aux coûts exorbitants des soins de santé. La détresse est palpable et l'indignation grandit face à l'inaction des autorités sanitaires.



Dossier spécial sur LERAL TV

Pour mieux comprendre l'ampleur de cette crise, ne manquez pas le dossier spécial diffusé par LERAL TV, ce samedi 1er juin 2024, à 21h30. Ce reportage approfondi mettra en lumière les défis auxquels sont confrontés les hémodialysés au Sénégal et explorera les solutions possibles pour remédier à cette situation critique.



Appel à l'action

Il est impératif que les autorités sanitaires et les organisations internationales interviennent pour améliorer les conditions de vie des patients souffrant d'insuffisance rénale au Sénégal. Des mesures urgentes doivent être prises pour :



- Augmenter les capacités des hôpitaux : Il est crucial d'investir dans les infrastructures médicales, pour augmenter le nombre de places disponibles pour la dialyse.



- Réduire les coûts des soins : Des subventions et des programmes de soutien financier doivent être mis en place, pour rendre les soins accessibles à tous.



- Sensibiliser et Éduquer : Il est important de mener des campagnes de sensibilisation sur l'insuffisance rénale et les moyens de prévention, ainsi que de former le personnel médical pour améliorer la qualité des soins.



La crise des hémodialysés au Sénégal est une urgence sanitaire et une injustice sociale qui ne peut plus être ignorée. La communauté internationale, les gouvernements et les organisations de santé, doivent agir de concert pour apporter des solutions durables et sauver des vies. Ne manquez pas le dossier spécial sur LERAL TV pour en savoir plus et contribuer à la sensibilisation autour de cette cause vitale.

DF Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook