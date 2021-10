Crise du gaz: les énergies renouvelables ne seraient pas la cause, mais "un déclencheur"? Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Octobre 2021 à 00:05 | | 0 commentaire(s)|





Source : Montrer du doigt les énergies renouvelables et les blâmer seules pour la crise du gaz qui touche actuellement l’Europe relève de "spéculations", estime le directeur de l’Association russe pour le développement des énergies renouvelables dans une interview avec Sputnik. Selon lui, la course aux énergies renouvelables n’était qu’un "déclencheur".Source : https://fr.sputniknews.com/20211017/crise-du-gaz-l...

