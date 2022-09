Crise économique et sociale: Le nouveau gouvernement invité à s’approprier le dialogue social La présidente du Haut Conseil du dialogue social (HCDS), Innocence Ntap Ndiaye, a souhaité mardi que le nouveau gouvernement s’approprie le dialogue social, pour arriver à résoudre la crise économique et sociale du pays.

‘’Nous voulons également que les membres du gouvernement s’approprient le dialogue social comme mode de gouvernance. Nous sommes prêts à relever le défi, nous faisons part de toute notre disponibilité à l’endroit du nouveau gouvernement’’, a-t-elle dit.



Innocence Ntap Ndiaye présidait la cérémonie d’ouverture de la 28e assemblée plénière du HCDS. La rencontre de trois jours porte sur la ‘’poursuite du processus de réactualisation de la Charte nationale sur le dialogue social’’.



‘’Nous sommes dans une crise économique et sociale. Le contexte n’est pas très favorable mais avec des concertations, nous pouvons y arriver. D’ailleurs, dans le récent message à la nation du président de la République, il a insisté sur les concertations’’, a souligné Innocence Ntap Ndiaye.



La présidente du Haut Conseil du dialogue social juge que les défis à relever par le nouveau gouvernement sont nombreux, notamment dans les secteurs de l’éducation et de la santé, du pétrole et du gaz, de la pêche et des collectivités territoriales.



Selon elle, les populations attendent également du gouvernement des solutions appropriées aux inondations, à la hausse des prix des denrées de consommation courante, aux problèmes liés à des ‘’facteurs exogènes dont les conséquences sont malheureusement quotidiennes pour les Sénégalais’’.



Innocence Ntap Ndiaye a réaffirmé la disponibilité du HCDS à soutenir le gouvernement. Elle ajoute que le gouvernement doit travailler au quotidien pour le bien-être des populations.



La présidente du HCDS estime que tous les segments de la société doivent être associés à la résolution des problèmes économiques et sociaux. ‘’On ne peut plus diriger le Sénégal seul. On ne peut plus diriger le Sénégal sans concertation, il faut discuter avec les acteurs, de quelque bord qu’ils soient’’, a-t-elle insisté.



