Crise et exigences de la révolution numérique, au menu de la 5e Assemblée générale de la COSYDEP Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Décembre 2024 à 20:58 | | 0 commentaire(s)|

La cinquième Assemblée générale de la Coalition des organisations en synergies pour la défense de l’éducation publique (COSYDEP) s’est ouverte, jeudi, à Dakar, sous le thème: »bâtir un système d’éducation et de formation adapté au contexte de crise et aux exigences de la révolution numérique ». Le ministre de l’Education nationale Moustapha Guirassy a présidé la cérémonie d’ouverture de cette rencontre de deux jours. »C’est un moment de fête, de célébration, de bilan mais ensuite, de projection sur les quatre prochaines années, en vue de pouvoir construire un plan stratégique quadriennal qui sera certainement une contribution à la politique d’éducation et de formation du Sénégal », a confié Cheikh Mbow, secrétaire exécutif de la COSYDEP. La pertinence du thème de cette AG est justifiée, selon M. Mbow, par la préoccupation majeure de la communauté éducative »de disposer d’un système éducatif qui résiste aux multiples crises auxquelles le Sénégal est ou pourrait être confrontées, tout en étant en phase avec la révolution numérique qui transforme de plus en plus le monde ». L’objectif global est de »dégager les orientations, priorités et stratégies à l’horizon 2028, en lien avec les défis et enjeux du contexte ; d’établir le bilan de l’action globale de la coalition aux plans politique, opérationnel et financier et renouveler les organes de gouvernance de la coalition ». Selon Cheikh Mbow, la COSYDEP s’est engagée pour »l’édification d’un système éducatif qui résiste aux crises mais qui se bonifie surtout des progrès scientifiques et technologiques notamment le numérique ». L’AG a été précédée d’un »forum citoyen » dont l’objectif est »de s’accorder sur le projet d’éducation et de formation à l’horizon 2034 », »d’apprécier le contexte marqué par des crises multiformes et le développement du numérique » et de »partager des stratégies pertinentes, efficaces et inclusives pour l’effectivité du droit fondamental à une éducation de qualité pour tous au Sénégal ». Une centaine de membres de la coalition (ONG, OCB, APE, PRESSE, SYNDICAT, CHERCHEURS), des représentants d’institutions nationales, régionales et internationales, partenaires au développement, personnalités du secteur et des organisations de la Société civile prennent part à l’Assemblée générale.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-77586-crise-et-exige...

Accueil Envoyer à un ami Partager