Crise malienne: Macron demande à IBK de suivre les recommandations de CEDEAO

La France a salué vendredi la médiation des pays ouest-africains dans la crise socio-politique au Mali, appelant autorités et opposition à suivre leurs recommandations pour sortir de la crise. La Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) a notamment proposé le 19 juillet la formation d’un gouvernement d’union nationale et d’une nouvelle Cour constitutionnelle sur une "base consensuelle" chargée de résoudre le litige autour des résultats des législatives de mars-avril.





Dans un communiqué, le ministère français des Affaires étrangères "salue la forte implication de la Cédéao" et "sa décision de tenir un sommet extraordinaire" lundi 27 juillet."La France reste cependant préoccupée par le retard pris dans la mise en oeuvre des recommandations déjà émises", poursuit le Quai d’Orsay, estimant qu’elles permettraient de "rétablir la légitimité des institutions mises en cause, la Cour constitutionnelle et l’Assemblée nationale" et de "répondre aux demandes de l’opposition et la société civile, dans le strict respect de la Constitution".Une première mission ouest-africaine de niveau ministériel avait déjà formulé des propositions semblables en juin, sans succès.

