Crise migratoire : Un colloque international à Dakar en avril pour des solutions alternatives

La crise migratoire est marquée, cette semaine, par l’arraisonnement d’une pirogue avec 300 migrants à destination de Las Palmas, la tension sur des expulsions d’Ouest-Africains de la Mauritanie et l’interpellation du maire de Dionewar, soupçonné de trafic de migrants. Pour trouver des solutions alternatives à ce fléau qui secoue le continent depuis plus d'une décennie, l’Organisation internationale Otra Africa organise, les 10 et 12 avril prochain, à Dakar, un colloque international sur la migration. Plus de 200 participants, dont des représentants des gouvernements du Sénégal, du Royaume d'Espagne, de la France, de pays africains, de la diaspora sénégalaise, de la société civile, d'universitaires, du secteur privé, des collectivités territoriales, entre autres, prendront part à cette rencontre. ‘’Il y a toujours eu des rencontres internationales, des réunions, des séminaires ou des ateliers, mais pas de colloque sur la migration au Sénégal coordonné par les acteurs de la société civile non institutionnelle. Ce colloque sur la migration de Dakar sera le premier organisé en Afrique de l'Ouest par une société civile avec ses propres moyens et tire sa pertinence sur l'actualité’’, a fait savoir Souleymane Aliou Diallo, président de Otra Africa. Les conclusions de ce colloque seront partagées à Las Palmas en Espagne, au niveau de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'Union européenne à Bruxelles.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-79336-crise-migratoi...

