Crise migratoire : l’Open Arms transborde 255 migrants en Sicile, ainsi que cinq corps

Le navire humanitaire espagnol Open Arms a transbordé samedi quelque 255 migrants repêchés la semaine dernière en mer. Il s’est positionné devant les côtes de Trapani (ouest de la Sicile), a indiqué l’ONG espagnole sur son compte Twitter.



Les 184 adultes et 71 mineurs non accompagnés ont été transférés sur deux navires italiens pour effectuer une quarantaine. Ils sont originaires d’une vingtaine de pays africains, précise l’ONG.



Au moins cinq migrants avaient péri noyés mercredi dans le naufrage de leur embarcation chargés d’une centaine de personnes en Méditerranée, malgré l’intervention d’Open Arms. Un bébé de six mois originaire de Guinée avait en outre succombé en attendant les secours, malgré les efforts de l’équipe médicale à bord de l’Open Arms.



Avant le transbordement de samedi, les gardes-côtes italiens avaient évacué du bateau dix personnes nécessitant des soins d’urgence.



L’année 2020 est marquée par une recrudescence d’embarcations en Méditerranée centrale, route migratoire la plus meurtrière du monde pour les candidats à l’exil vers l’Europe, venus pour l’essentiel de Libye et de la Tunisie voisine. (ATS/NXP)

