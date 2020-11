Crise post électorale en Côte d?Ivoire : Bédié fait un grand pas vers Ouattara Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Novembre 2020 à 16:17 | | 0 commentaire(s)|

Lors de son adresse à la Nation, Alassane Ouattara a appelé Henri Konan Bédié à un dialogue franc et sincère. Le Président du PDCI vient de saisir la main tendue du chef de l’État, et la rencontre entre les deux hommes, est prévue pour ce jour, mercredi 11 novembre 2020, à Abidjan. “Ouattara et Bédié sont des disciples du président Félix Houphouët-Boigny” C’est un très proche du président Bédié qui l’annonce, le général Gaston Ouassénan Koné, vice-président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI). Selon ce responsable, le principe d’une rencontre Bédié-Ouattara est acquis et celle-ci pourrait avoir lieu très rapidement. « Vous savez, indique Gaston Ouassénan Koné à RFI, les deux présidents, à savoir le président Alassane Ouattara et le président Henri Konan Bédié sont des disciples du président Félix Houphouët-Boigny. Or le président Félix Houphouët-Boigny a toujours été un homme de dialogue et un homme de paix. De telle sorte que la proposition du président a été acceptée, et je peux vous dire que dans très peu de temps, ça peut être ce soir comme ça peut être demain, les deux vont se rencontrer, ils vont nouer le dialogue et nous espérons que cela va aboutir à la paix que le président Houphouët-Boigny a toujours recherchée. » Selon le responsable, il ne s‘agira dans un premier temps que « d’une rencontre de contact », mais « le principe, lui, est acquis ».



