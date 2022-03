Crise scolaire : Le Saemss et le Cusems vont suspendre le mot d’ordre sous réserve Le Cusems et le Saemss n’ont pas encore donné une position très claire pour une suspension ou non, du mot d’ordre de grève. Mais les premières tendances montrent nettement qu’ils vont mettre fin à la grève.

Rédigé par leral.net le Mardi 1 Mars 2022 à 09:36 | | 0 commentaire(s)|

En tous cas, les quelques procès-verbaux reçus de la base sont favorables à une suspension du mot d’ordre, selon Modou Ngom du Cusems, non sans préciser que « globalement, les Pv ne sont pas encore là mais on est en train d’exploiter les quelques-uns reçus de la base ».



« Nous allons nous prononcer sur la tendance lourde nationale, après avoir consulté tous les procès-verbaux issus des assemblés générales » dixit son camarade syndicaliste du Saemss, El Hadj Malick Youm, selon qui, les deux puissants syndicats arrêteront ensemble la décision à prendre.



Une décision qui, de l’avis du secrétaire national chargé de la formation du Cusems, Dr. Modou Ngom, sera « appréciée en fonction des informations reçues, mais aussi en tant que responsables syndicaux ».



« En plus des procès-verbaux et des recommandations, nous avons aussi des stratégies et une influence sur le gouvernement. L’avis de la base nous lie, mais pas totalement. Parce que nous détenons des informations qu’ils ne peuvent pas apprécier .»



Comme pour dire que les leaders vont sonner la fin récréation. Que la consultation de la base n’est qu’une formalité pour ne pas être acculés de tous bords… Il faut dire que les recommandations des enseignants de la base vont être prises en compte dans le protocole d’accord. Par conséquent, on peut retenir que les syndicalistes vont signer le protocole. « Mais avec des réserves », a tenu à préciser Dr. Ngom. Naturellement.



D’autant que les rencontres avec le gouvernement n’ont pas encore abouti à une correction intégrale du système de rémunération des agents de l’Etat.









Le Témoin



Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook