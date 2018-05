Crise universitaire : Le FRN invite Macky Sall à céder aux revendications des étudiants

Le président de la République, Macky Sall reçoit aujourd’hui la Coordination nationale des étudiants du Sénégal (Cnes). A cet effet, la conférence des leaders du Front démocratique et sociale de résistance nationale lance un « appel solennel » au chef de l’Etat pour qu’il donne suite immédiatement à leurs revendications. L’opposition significative estime que les étudiants sont en droit d’exiger notamment que « les ministres responsables des douloureux événements de Saint-Louis, soient démis de leurs fonctions, conformément aux usages républicains ».



« L’acharnement à garder ces hauts responsables de l’APR dans leurs fonctions, pour des raisons bassement électoralistes, prouve encore une fois, du côté des tenants du pouvoir, la prééminence du parti sur la patrie, contrairement aux promesses solennelles faites au peuple sénégalais. Il est évident que si Macky Sall n’est pas en mesure de faire jouer les mécanismes de bon fonctionnement de la République, en situant clairement la responsabilité de ses ministres, c’est lui-même qui devrait être démissionné pour faiblesse manifeste dans l’exercice de ses fonctions », indique la conférence des leaders du FRN dans un communiqué.



Poursuivant, elle estime qu’il est urgent de trouver une solution concertée à la crise actuelle, afin de permettre une bonne conclusion de l’année universitaire, dans l’intérêt des étudiants, de la communauté éducative et de toute la population. Le FRN renouvelle sa solidarité totale aux étudiants et à leurs coordinations, ainsi que son soutien patriotique, dans le respect de leur indépendance de pensée et d’action.



Par ailleurs, parlant de la situation des animateurs polyvalents en lutte pour leurs droits légitimes, la conférence des leaders FRN demande à la DG de l’Agence Nationale de la Case des Tout Petits et aux autorités gouvernementales compétentes, de les recevoir sans délai et de trouver une solution à leurs justes revendications.