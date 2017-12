Cristiano Ronaldo va financer un hôpital pédiatrique au Chili

Cristiano Ronaldo, auréolé récemment d’un cinquième Ballon d’Or et vainqueur dimanche de la Coupe du monde des Clubs avec le Real Madrid, va financer la construction d’un hôpital pédiatrique à Santiago du Chili. C’est le cabinet d’avocats new-yorkais Brafman & Associates qui a annoncé la nouvelle via un communiqué : « Le footballeur portugais Cristiano Ronaldo va construire un hôpital pédiatrique à Santiago du Chili en 2020 ». Un projet qui sera réalisé en collaboration avec Alessandro Proto, homme d’affaires et ami du Portugais.



La star du Réal Madrid, impliquée dans de nombreuses causes caritatives, n’a jamais caché son amour pour les enfants. Il l’a déclaré récemment à l’équipe : « Je veux sept enfants et autant de ballons d’Or ».









Ouest france