Critiques envers le gouvernement : Idrissa Seck destitue son éternel bras droit, Déthié Fall Déthié Fall destitué ! Idrissa Seck n’a pas perdu de temps pour matérialiser sa nouvelle orientation de très proche collaborateur du chef de l’État et de membre à part entière de la mouvance présidentielle. Alors, quand la sortie de son lieutenant a comme tonné à contresens, il n’a pas hésité à le sabrer, même si officiellement, la décision a été confiée au Secrétariat national du parti Rewmi, qui s’est réuni ce dimanche à Thiès.



Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Novembre 2020 à 15:07 | | 0 commentaire(s)|

Suite à ses propos tenus à l’Assemblée nationale, Déthié Fall n’est plus numéro deux du parti Rewmi. Son mentor, nouveau président du Conseil économique, social et environnemental n’a que très peu apprécié les propos et le ton de la sortie de son désormais ex numéro 2



Vendredi dernier, à l’hémicycle, Déthié Fall avait haussé le ton en évoquant le drame de l’émigration clandestine, estimant qu’il faudrait que la vision des tenants du pouvoir dépasse Diamniadio. Des propos qui rappellent pourtant une sortie ancienne de Idrissa Seck, qui en campagne électorale, assurait que la vision de Macky Sall ne dépassait pas Diamniadio. Mais ça, c’est devenu une histoire ancienne à laquelle s’est substitué une romance aux allures de « mburook soow »…

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos