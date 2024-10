Crue du fleuve Sénégal : L’APR invite le gouvernement à plus de diligence, pour alléger la souffrance des populations Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Octobre 2024 à 00:04 | | 0 commentaire(s)|



Dans un communiqué ce mardi, le secrétariat exécutif national de l’alliance pour la République (SEN APR), dit constater que les fortes pluies qui ont causé la crue du Fleuve Sénégal, « ont plongé les populations du Nord dans une grande détresse psychologique et matérielle ». Les militants et responsables de l’Alliance pour la République, expriment avec empathie leur solidarité agissante aux populations de Bakel, Matam et Saint-Louis ainsi que leur total soutien dans cette dure épreuve.





Selon le parti républicain, « le gouvernement de Ousmane Sonko doit assumer en toute urgence ses responsabilités et diligenter tout ce qui est en son pouvoir pour alléger les souffrances de ces populations, en lieu et place des discours creux qu’ils ont coutume de servir aux Sénégalais lorsque ceux-ci sont confrontés à des urgences économiques ou sociales ».





L'alliance Pour la République rassure les populations de Saint-Louis, Bakel et Matam, demande aux responsables et militants de rester à leurs côtés et exige des autorités qu'elles mettent en œuvre avec diligence et célérité, toutes actions sociales, humanitaires, techniques et de solidarité nécessaires pour les soulager.

Source : https://www.dakaractu.com/Crue-du-fleuve-Senegal-l...

