Crue du fleuve Sénégal : Ousmane Sonko alloue 8 milliards FCfa de soutien aux populations touchées
Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Octobre 2024 à 11:44

Au-delà de la présence des autorités étatiques et de la visite prévue du chef de l’État, les 18 et 19 octobre 2024, les habitants de Bakel, Kédougou et des autres régions le long du fleuve Sénégal, recevront une enveloppe globale de 8 milliards de francs Cfa. L’annonce a été […] Sénégal Atlanticactu/ Ousmane Sonko/ Saliou Ndong Au-delà de la présence des autorités étatiques et de la visite prévue du chef de l’État les 18 et 19 octobre 2024, les habitants de Bakel, Kédougou et des autres régions le long du fleuve Sénégal recevront une enveloppe globale de 8 milliards de francs CFA. L’annonce a été faite par le Premier ministre Ousmane Sonko, président du Pastef, lors de son message adressé aux Sénégalais ce mercredi, rapporte Dakaractu. Concernant l’aide aux victimes du phénomène naturel qui a touché ces villages désormais inondés, Ousmane Sonko a tenu à rassurer : « Le ministre de l’Intérieur, l’armée, ainsi que le ministre de la Femme et des Solidarités sont mobilisés pour apporter leur soutien à ces populations. »



Source : https://atlanticactu.com/crue-du-fleuve-senegal-ou...

