Crues du fleuve Sénégal : Le ministre de l’Hydraulique et de l'Assainissement à Saint-Louis (Photos) Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Octobre 2024 à 11:06 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a entamé une visite de trois jours dans le nord du Sénégal, pour suivre la gestion des crues du fleuve Sénégal.



À Saint-Louis, ce jeudi 24 octobre 2024, il a inspecté la digue de Darou, où l’armée renforce les infrastructures pour protéger les quartiers de la ville. Lors de sa rencontre avec des familles déplacées à Khar Yalla, les habitants ont remercié le gouvernement pour sa réactivité et le soutien logistique, informe "LeSoleil-Digtal".



Le ministre s'est également rendu au barrage de Diama, vérifiant l'ouverture des vannes pour réguler les débits du fleuve. Des ajustements seront effectués si nécessaire, pour gérer l'onde de crue à Saint-Louis.



Sa mission se poursuivra à Matam et Bakel, pour évaluer les travaux en cours et recueillir les préoccupations des populations touchées.













Accueil Envoyer à un ami Partager