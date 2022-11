Cryptomonnaies : FTX prend des mesures face à des « transactions non autorisées » Rédigé par leral.net le Samedi 12 Novembre 2022 à 18:36 | | 0 commentaire(s)| Ryne Miller, le conseiller général américain de la société, a indiqué sur Twitter que FTX accélérait le processus de transfert de tous les actifs numériques dans un « stockage à froid ». Une annonce qui intervient au lendemain de la déclaration de faillite de l'une des plus grandes plateformes mondiales de cryptos.

Sauve qui peut. FTX, l'une des principales plates-formes d'échange de cryptoactifs du monde , a annoncé, ce samedi, qu'elle déplaçait des fonds dans un stockage hors ligne après une série de « transactions non autorisées », des analystes affirmant que des millions de dollars d'actifs ont été retirés de la plate-forme.



Au lendemain de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde aux Etats-Unis et de la démission du directeur général de FTX, Sam Bankman-Fried, le conseiller général américain de la société, Ryne Miller, a déclaré sur Twitter que FTX accélérait le processus de transfert de tous les actifs numériques dans un « stockage à froid », dans des portefeuilles qui ne sont pas connectés à internet. Objectif : « atténuer les dommages lors de l'observation de transactions non autorisées ».





