Culte du dimanche à l'église des Assemblées de Dieu de Béthel Dakar (Vidéo)

Comme chaque dimanche, l'église des Assemblées de Dieu de Béthel sise à Dieuppeul 3, à sa tête le pasteur Félix Birama NDIAYE s'est réunit pour ses différents cultes.



Un culte particulier, marqué par la délégation de One Hope venu de plus de 30 pays d' Afrique et du monde pour la cause de l'enfant.



Nous vous invitons à suivre les temps forts de notre culte sous le thème 《le bon esprit 》 avec le directeur mondial de One Hope, Dr Rob HOSKINS.



