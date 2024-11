Culture-Religion : L' histoire d'illustres religieux retracée dans un Mémorial à Saint-Louis Version Wolof

Rédigé par leral.net le Samedi 2 Novembre 2024 à 16:07 | | 0 commentaire(s)|

La salle de conférence de la chambre de commerce de Saint-Louis a accueilli la cérémonie de dédicaces des ouvrages intitulés " Mémorial des oulémas et des figures religieuses musulmanes de Ndar"

A cette occasion, les co-auteurs Cheikh Tidiane Fall et Amadou Makhtar Kane ont, devant les fidèles, parents et amis, présenté les tome 1 et 2 de ces ouvrages qui retracent l' histoire de quatre vingt six religieux qui se sont distingués à Saint-Louis durant ces dix dernières années.

Écoutons les précisions de Mouhamadou Makhtar Kane, un des co-auteurs de ces ouvrages au micro de Adama Sall et El hadj Gueye nos correspondants dans la capitale du Nord



Culture-Religion illustres religieux de Saint Louis