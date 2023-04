Culture : Rencontre de 60 directeurs de musées à Dakar Rédigé par leral.net le Samedi 22 Avril 2023 à 10:11 | | 0 commentaire(s)|

Dakar accueille du 25 au 27 avril 2023 un forum international réunissant 60 directeurs de musées africains et européens issus de 38 pays. L’objectif de cette première édition est de mettre en place un réseau mondial qui pourra mettre en œuvre un ambitieux programme de partenariat multilatéral mais surtout à long terme, de partenariats entre […] Dakar accueille du 25 au 27 avril 2023 un forum international réunissant 60 directeurs de musées africains et européens issus de 38 pays. L’objectif de cette première édition est de mettre en place un réseau mondial qui pourra mettre en œuvre un ambitieux programme de partenariat multilatéral mais surtout à long terme, de partenariats entre les musées d’Afrique et d’Europe, souligne un communiqué, parvenu à notre rédaction. À l’occasion de la rencontre de Dakar, les directeurs de musées définiront ensemble les priorités d’un tel programme afin de se lancer à la recherche de décideurs et de bailleurs internationaux pouvant contribuer à sa pérennisation. Ils poseront les jalons pour créer un cadre d’échange et d’entraide, nouer des liens durables entre musées, et renforcer leur rôle dans la société, souligne la note. O.B



