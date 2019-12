Cure détox au citron pour nettoyer et aider à drainer la foie

Le foie est un organe qui contribue à la digestion. Il permet aussi d'éliminer les toxines de l'organisme, neutralise les différents "poisons" que peut contenir notre alimentation. Mais lorsqu'il est fatigué, il fait moins bien son travail. D’où l'intérêt de faire une cure détox de temps en temps.



Une bonne cure dure environ deux mois, mais un mois peut suffire si vous n'avez pas de problème de santé particulier.

Il est bon de faire une cure détox pour nettoyer son foie des possibles excès - très fréquents pendant les fêtes de fin d'année pour permettre au foie de se débarrasser des tissus qui le congestionnent, de mieux éliminer les toxines ce qui détoxique l'organisme dans son entier. Voici un remède avec du citron pour nettoyer votre foie régulièrement pour éviter qu’un excès de toxines ne crée des problèmes de digestion.



Le citron peut stimuler la sécrétion de bile pour drainer le foie de tous des déchets accumulés.



Mettez 3 citrons dans une casserole d’eau froide, sans les couper, et portez à ébullition durant 3 minutes. Laissez refroidir, sortez les citrons et pressez-les. Ajoutez le jus à l’eau de cuisson et buvez à jeun le matin, et entre les repas.







Mam Dieng

