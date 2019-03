Cybercriminalité : Un Sénégalais et 6 Nigérians pompent les comptes de la Bdk La Banque de Dakar (BDK) est victime d'un groupe de hackers. Il s'agit d'un Sénégalais et de 6 Nigérians qui ont pu, avec un système très sophistiqué, entrer dans son réseau informatique.

L'As et Libération, cités par Seneweb, ont relaté cette tentaculaire entreprise d'opérations frauduleuses, pas moins de 50 millions de Fcfa ont ainsi pu être pompés… par compte.

Juste pour dire que le décompte final peut atteindre une somme colossale. Cette opération a été rondement menée par la Division de la Cybercriminalité de la Police nationale.



Rédigé par leral.net le Samedi 16 Mars 2019 à 14:38 | | 0 commentaire(s)|



