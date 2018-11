D’énormes dégâts à Cayar: la houle détruit une quinzaine de maisons et 9 des 13 stations-service La mer a fait de gros dégâts à Kayar. La houle qui a frappé la Grande Côte ces dernières heures, a détruit une quinzaine de maisons et 9 des 13 stations-service qui vendaient de l’essence pirogue. Les populations, surprises et impuissantes face à la furie de la mer, ne peuvent que constater les dégâts qui sont pour le moment inestimables. Pierre Mboup, propriétaire de station-service, un des nombreux sinistrés, explique.

