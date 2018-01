D’origine jamaïcaine, elle est la maman d’une petite fille blanche aux yeux bleus et doit affronter les regards

Sophia Blake en a marre d’entendre des remarques tous les jours. Elle et sa fille attirent l’attention quand elles se baladent en rue. L’une est blanche, l’autre est noire. À la naissance de sa fille, Sophia a eu la surprise de découvrir la couleur de peau de son bébé. La petite Tiara est blonde aux yeux bleus !







Une surprise de la génétique

Sophia ne s’attendait pas à avoir une enfant blanche aux yeux bleus, alors qu’elle est d’origine africaine. Le mari de Sophia, un commercial à la retraite, est blanc. Le couple pensait alors que leur enfant serait métisse. Mais la génétique joue parfois des drôles de tours…







Elle a une autre petite fille d’une autre couleur

Même si aujourd’hui, la petite Tiara est très claire, il se pourrait qu’elle fonce lors de sa croissance. Elle sera une ravissante jeune fille aux yeux bleus et à la peau ambrée. Selon les médecins, il y avait une chance sur un million pour que l’enfant hérite de la couleur de peau de son père. Si c’est un vrai petit miracle pour la famille, il est vrai que dans la rue, elles attirent les regards. Surtout que Sophia Blake a déjà une autre petite fille noire d’un précédent mariage avec un homme de couleur. Alors souvent, les gens ont un regard interrogateur, se demandant qui est le vilain petit canard qui les accompagne.







Sa fille se demande pourquoi elle ne lui ressemble pas

« Je ne peux pas me balader avec Tiara sans que quelqu’un fasse un commentaire. Les gens ne peuvent pas croire que Tiara est ma fille, tellement elle est différente. Quand elle était toute petite, je ne m’en souciais pas tant. Avant sa naissance, je n’aimais pas que l’on s’identifie en tant que blanc ou noir, mais le fait est que Tiara a une famille noire qui est très différente d’elle. » Il lui est déjà arrivé de demander à sa maman pourquoi elle ne lui ressemblait pas.







On lui demande si elle est la nounou

« Je suis fatiguée de devoir expliquer qu’elle est ma fille. Mais même les médecins ou les professeurs sont parfois confus. Par exemple, quand j’ai récemment visité un chirurgien, le médecin m’a demandé si j’étais la gardienne de Tiara. Quand je lui ai affirmé que j’étais sa mère, il était très embarrassé et s’est confondu en excuses. Mais ça arrive tout le temps ». Malgré tout, même si elles ont des différences physiques, la maman et sa fille sont très proches et ont un caractère similaire.