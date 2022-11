D’un budget dérisoire à celui colossal de 2023 : Me Oumar Youm liste les actes du Chef de l’état et tacle l’opposition Rédigé par leral.net le Samedi 19 Novembre 2022 à 15:53 | | 0 commentaire(s)| A la suite du député Aly Mané, le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar (BBY), Me Oumar Youm , est monté au créneai listant les jalons posés par le président Macky Sall visant à valoriser le Secteur de l’Artisanat. Rappelant que le Chef de l’État a choisi un ministre compétent uniquement pour se charger du secteur, il revient sur la valorisation de ce secteur dont le budget dérisoire de 3 milliards de 2012, sous Wade, a été doublé et porté à 6, 844 milliards pour 2023 et tacle l'opposition...



