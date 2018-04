DAROU KARIM EN LUMIERE

Décidément, l’ASER met les bouchées doubles pour atteindre son objectif de 60 % en 2019.

En effet on assiste depuis quelques mois à des mise en services de nombreux villages qui ont été électrifiés dans le cadre du programme d’urgence mis en place depuis 2012 et qui a permis d’électrifier plus de 3000 villages depuis cette date.



A la mi –février déjà, c’était 14 villages qui ont vu l’électricité mis en marche dans les Communes de niakhéne et pekesse dans le cadre du programme PNUER 2.



Ce jour, mercredi 4 avril 2018, l’Aser le rend mémorable et inoubliable pour les populations du village de Darou karim ou keur Massamba qui est à environ 20 km de Touba, qui voit son réseau électrique raccordé. Un rêve qui devient réalité.



Et comme si cela ne suffisait pas, le khalife Général des mourides procède à la pose de la première pierre de la mosquée du village.



Les populations en masse ont suivi avec intérêt les derniers détails techniques qui vont mettre fin à leur longue et pénible attente de l’électricité.



C’est dans une ambiance euphorique que la mise en service de ce vieux village se fait en ce jour du 4 avril par les soldats de l’électrification rurale pour un investissement de plus de 100 millions dans le cadre du BCI.