DAUST IMPACT 2024: Le meilleur projet technologique mis en place par les étudiants, dévoilé

Rédigé par leral.net le Samedi 18 Mai 2024 à 18:08 | | 0 commentaire(s)|

La Dakar American University of Science and Technology (DAUST) a tenu son exposition annuelle, ce matin le daustimpact. La cérémonie est marquée par le dévoilement du meilleur projet technologique mis en place par les étudiants. Le DAUST IMPACT est un salon mettant en avant les innovations technologiques conçues et réalisées par leurs étudiants dans divers domaines tels que l’agriculture, l’hydraulique, les énergies, l’exploration maritime, les transports, la santé, la robotique, le biomimétisme, l’aérospatial etc.