DDD: 90 nouveaux bus attendus pour renforcer le parc automobile

Le président de la République Macky Sall a annoncé, au Conseil des ministres du mercredi 22 novembre, la réception prochaine de 90 nouveaux bus de dernière génération sur 370 attendus.

Ces véhicules sont destinés au renforcement du parc de Dakar Dem Dikk, dans le cadre du Plan de modernisation de la société nationale de transport public.

Il a aussi évoqué l’urgence d’accélérer avec les opérateurs privés du secteur et les établissements financiers de la place, le programme intégré de renouvellement des parcs de véhicules de transports urbains et interurbains (cars, minicars et taxis), et des gros porteurs.

