DÉCÈS DE SIDY DIALLO ET SEYI MÉMÈNE, DEUX ILLUSTRES DIRIGEANTS DU FOOTBALL AFRICAIN Rédigé par leral.net le Samedi 21 Novembre 2020 à 18:58 | | 0 commentaire(s)|

Triste nouvelle pour le football africain. Emedia a appris le décès du président de la fédération ivoirienne de football (FIF), qui a rendu l’âme ce samedi, 21 novembre 2020, à Abidjan l’âge de 61 ans. Selon certaines informations qui nous sont parvenues, Sidy Diallo, membre fondateur du Stella Club d’Adjame, est décédé des suites d’une contamination au coronavirus. Il avait été testé positif à la Covid 19 le 9 novembre dernier.



Président de la FIF depuis septembre 2011, Sidy Diallo était également candidat pour un troisième mandat mais le processus électoral avait été bloqué par la FIFA suite à un imbroglio concernant la candidature de l’ancienne star de l’équipe nationale, Didier Drogba.



Le décès du président de la fédération ivoirienne fait suite à celui, survenu la nuit précédente, du Général Séyi Mémène, Vice-Président honoraire de la CAF, à Lomé (Togo), des suites de maladie. Ancien Président de la Fédération Togolaise de Football et ancien Premier Vice-Président de la CAF, le Général Mémène avait reçu l’Ordre du Mérite en Or de la CAF à son départ à la retraite en 2011, pour ses années de dévouement et d’engagement à la cause du football africain.



Dans un communiqué parvenu à Emedia.sn, le président de la CAF a salué la mémoire du dirigeant togolais en ces termes : « le Général Mémène restera dans nos cœurs comme l’un des grands artisans de l’histoire de notre institution dont il a contribué à écrire l’une des plus belles pages. ». Il a tenu à lui rendre un hommage mérité pour « son inestimable contribution au développement du football en Afrique et au Togo en particulier » avant d’apporter à la famille et aux proches de M. Mémène « toutes ses pensées pieuses de soutien et de solidarité pour la perte de cette grande figure. »



Pour sa part, Me Augustin Senghor, président de la fédération sénégalaise de football, a posté, sur le réseau social Twitter, un témoignage en la mémoire du Général Mémène. « Triste Nouvelle pour le Football africain ! Le Général Seyi Méméne s’en est allé ! Condoléances à sa famille, à ses amis de toujours dont le Président Hayatou, à la Fédération Togolaise de Football ! Je t’admirais personnellement.Reposes en paix, Général ! », a tweeté Augustin Senghor, candidat à la présidence de la Confédération africaine de football (CAF).





Source : Source : https://www.dakarposte.com/DECES-DE-SIDY-DIALLO-ET...

