DÉCÈS DE VALENTIN-YVES MUDIMBE Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Avril 2025

Figure majeure de la pensée africaine, le philosophe s'est éteint à 83 ans en Caroline du Nord. Ce penseur né au Congo belge laisse une œuvre intellectuelle qui a révolutionné notre compréhension des relations entre l'Afrique et l'Occident C'est avec tristesse que le monde intellectuel apprend la disparition de Valentin-Yves Mudimbe, décédé à l'âge de 83 ans en Caroline du Nord, aux États-Unis. Figure incontournable de la pensée africaine contemporaine, cet homme aux multiples talents laisse derrière lui une œuvre riche et diversifiée qui continuera d'influencer les générations futures. Né en 1941 au Katanga, dans ce qui était alors le Congo belge, Valentin-Yves Mudimbe s'est imposé comme l'une des voix les plus importantes des études post-coloniales. À la fois romancier, philosophe et universitaire, il a consacré sa vie à explorer les relations complexes entre l'Afrique et l'Occident, questionnant avec finesse les fondements de notre connaissance du continent africain. Installé aux États-Unis depuis plus de quatre décennies, il a enseigné dans plusieurs institutions prestigieuses américaines, partageant son savoir et sa vision critique avec des générations d'étudiants. Son ouvrage majeur, "L'invention de l'Afrique", traduit en français en 2021 par l'historien Mamadou Diouf, reste une référence incontournable pour comprendre les mécanismes de construction des savoirs sur l'Afrique. L'œuvre de Mudimbe se distingue par sa diversité exceptionnelle. De la poésie aux romans, en passant par les essais philosophiques et les analyses sociologiques, il a abordé des thématiques fondamentales telles que la quête identitaire, les tensions entre tradition et modernité, ou encore les violences politiques héritées de l'époque coloniale. Sa critique des puissances coloniales, qui ont transformé des nations africaines avec leurs propres traditions et techniques en simples "tribus", témoigne de sa lucidité face aux processus historiques qui ont façonné le continent. Si Valentin-Yves Mudimbe nous a quittés, son héritage intellectuel demeure bien vivant. Sa pensée continue d'éclairer les réflexions contemporaines sur l'Afrique et ses relations avec le reste du monde, constituant un pilier essentiel pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire et à l'avenir du continent africain. Video URL: https://www.youtube.com/watch?v=_PCs4HDM8Os Source Logo: SenePlus Primary Section: Culture Secondary Sections: SENEPLUS TV Politique International Economie Développement Diaspora Société Archive setting: Unique ID: Farid



Source : https://www.seneplus.com/culture/deces-de-valentin...

