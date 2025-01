DERNIÈRE MINUTE...Le CHAN reporté à deux semaines du coup d'envoi Rédigé par leral.net le Mardi 14 Janvier 2025 à 16:18 | | 0 commentaire(s)|

Prévu du 1er au 28 février en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda, le Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2024, réservé aux joueurs locaux, se jouera toujours en 2025, mais en été, au mois d’août, renseigne un média marocain, Sport.le360. Attendue entre le 1er et le 28 février en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda, cette compétition, réservée aux joueurs locaux, se jouera toujours en 2025, mais en été, au mois d’août, selon nos confrères marocains. La raison ? Plusieurs médias soulignent que le Kenya n'est pas totalement prêt à accueillir une partie de cette compétition. Surtout que des sites sont toujours en travaux.



Le Sport.le360 ajoute également qu’un tournoi impliquant les sélections conviées pour ce CHAN, dont l’Egypte, l’Algérie, l’Afrique du Sud et les Comores, est prévu du 26 au 29 janvier pour désigner les deux derniers participants à la compétition.



En revanche, le tirage au sort qui était toujours attendu pour ce mercredi 15 janvier au Kenyatta International Convention Centre de Nairobi (Kenya), reste maintenu, indique la CAF dans un communiqué tombé quelques instants après la presse ait annoncé le report du CHAN.



Pour rappel, le montant réservé au vainqueur a été augmenté de 75%. Ce qui fait que le futur champion de cette édition recevra 3,5 millions de dollars US (environ 2 milliards de FCFA).



Le Sénégal est tenant du titre.



Le communiqué de la CAF confirmant le report (15h50 GMT)



