DES DÉPUTÉS FRANÇAIS RÉCLAMENT UNE COMMISSION D’ENQUÊTE SUR LE MASSACRE DE THIAROYE Rédigé par leral.net le Mardi 26 Novembre 2024 à 21:48 | | 0 commentaire(s)|

Il s’agit de parlementaires de l’opposition de gauche, principalement de La France insoumise (LFI) et de quelques députés du camp présidentiel. Cinq députés français ont déposé mardi une demande de constitution d’une commission d’enquête chargée de faire la lumière sur le massacre à Thiaroye, dans la banlieue de Dakar, par l’armée française de soldats africains ayant combattu sous ses ordres à la guerre mondiale, a-t-on appris de source médiatique. Il s’agit de parlementaires de l’opposition de gauche, principalement de La France insoumise (LFI) et de quelques députés du camp présidentiel, a par exemple souligné le site d’information de Radio France internationale (RFI). Cette demande introduite cinq jours avant la commémoration du 80e anniversaire de cet épisode de l’histoire coloniale de la France en Afrique devra toutefois être approuvée par la commission compétente au sein du parlement français. La proposition de résolution visant à mettre en place une telle commission porte symboliquement le nom d’Ousmane Sembène, figure du cinéma et de la littérature sénégalais et ancien Tirailleur. Des dizaines de soldats africains ayant combattu pour la France lors de deuxième guerre mondiale ont péri dans le massacre de Thiaroye survenu le 1er décembre 1944. Ils ont été tués après avoir réclamé le paiement au même titre que les Français de souche de leur dû. Source Logo: APS Primary Section: Société Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : Source : https://www.seneplus.com/societe/des-deputes-franc...

