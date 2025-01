DES VŒUX QUI RAPPELLENT AU REGIME SES ENGAGEMENTS ? Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Janvier 2025 à 01:38 | | 0 commentaire(s)|

Ce 30 décembre, à la veille de la Saint-Sylvestre, les vœux de Nouvel An formulés par anticipation par des Sénégalais prennent des airs de rappel aux nouvelles autorités de leurs promesses de campagne, à tenir dès 2025. À la veille de la Saint-Sylvestre, des Sénégalais ont investi la mythique place de l’Indépendance, située au cœur de la capitale sénégalaise. À cette occasion, AfricaGlobe TV a recueilli les vœux de Nouvel An des Dakarois, venus visiblement dire au revoir à 2024 et pour accueillir 2025. Dans leur messages en sous-textes, on peut y déceler une sorte de rappel au régimes les engagements pris Des Sénégalais interviewés dans ce micro-trottoir ont l’air de rappeler subitement au régime de Diomaye Faye un certain nombre de ses engagements électoraux sous forme de vœux de Nouvel An : panafricanisme, souveraineté, liberté, meilleures politiques publiques, notamment l’accès à la santé et l’emploi des jeunes. En dehors des vacanciers étrangers et d'autres Sénégalais de retour de l’étranger dans leur pays natal, la majorité de nos interlocuteurs a formulé des vœux ouvertement politiques. À l’unisson, les citoyens expriment leur souhait de voir un Sénégal libre, souverain et imprégné de panafricanisme, pour conduire le pays vers le développement et une meilleure qualité de vie. Ils appellent également à une politique renforcée d’accès à la santé, pour réduire les nombreuses difficultés auxquelles les patients sont confrontés dans les hôpitaux du pays Ces vœux s’apparentent à un rappel adressé aux nouvelles autorités concernant les engagements pris, sur la base desquels Diomaye Faye a été plébiscitée le 24 mars 2024 dès le premier tour, et confirmée lors des récentes élections législatives avec une majorité lui offrant une voie libre pour les réformes nécessaires. Après quelques mois d’exercice du pouvoir, il est clair que les Sénégalais restent patients et compréhensible vis-à-vis du gouvernement, malgré les difficultés actuelles, et continuent de placer leur confiance en leurs nouveaux dirigeants, espérant que les promesses faites seront tenues avec le temps. Video URL: https://www.youtube.com/watch?v=pH0m4AlntYQ Source Logo: SenePlus Primary Section: SENEPLUS TV Secondary Sections: Société Archive setting: Unique ID: Fred



Source : https://www.seneplus.com/seneplus-tv/des-voeux-qui...

