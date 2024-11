DESSOUS DE LA PLAINTE CONTRE BIRIMA MANGARA / Les 510 millions de la BDK… Un terrain de 02 ha hypothéqué… Les vrais motifs de l’action de Mouhamed Diallo… 

La convocation de l’ancien ministre du Budget à la brigade de recherches de Dakar – Faidherbe livre ses premiers secrets. DakarActu, pour en savoir davantage, a mené une petite enquête afin de découvrir l’identité du plaignant. Il s’agit de Mouhamed Diallo, ancien ministre conseiller du Président Macky Sall. L’homme que nous avons joint au téléphone se présente aussi comme étant le mandataire national de la coalition « Kiraay Ak Natange » qui a porté la liste présentée par Birima Mangara lors des élections législatives. Mieux, c’est même lui qui en est le créateur et propriétaire.



« Je suis celui qui a mis en place la coalition Kiiraay Ak Natange . Elle m’appartient et c’est à la tête de cette coalition que Birima s’est engagé pour les législatives passées », nous confie-t-il, d’emblée. Il poursuit. « Ce qui m’oppose à lui, c’est que c’est moi qui ai financé la précampagne et la campagne (essence, véhicules, nourriture, supports de campagne, hôtels, etc.). Ce qui est regrettable, toutefois, c’est qu’il m’a remis un terrain de 02 hectares à Dakar en guise de gage . À ma grande surprise , il m’a été donné de constater que ce terrain a été hypothéqué à la BDK depuis 2022, car la banque lui avait versé, en son temps , une somme de 510 millions de francs ».



Interpellé sur le montant de la dette, objet de la plainte , Mouhamed Diallo dira préférer ne pas évoquer le fond du dossier. « Puisque la plainte a été déposée sur le bureau du procureur par mes avocats , je ne peux pas vous révéler la totalité de la somme que je suis en droit de réclamer ».



Visiblement frustré et déçu, Mouhamed Diallo déclinera, sur un ton assez dépité, les véritables objectifs de sa plainte. «Qu’il me rembourse ou pas , cela ne me dérange pas. Mais , ce qui me gêne , c’est dans quoi me serai-je fourré si j’avais pris ce terrain déjà hypothéqué ? J’ai , finalement, par dévers moi, des documents qui portent sur un terrain sous hypothèque et il le savait au moment où on s’engageait. Dès lors , il est clair qu’il s’agit d’une tentative d’escroquerie. C’est sur la base de ce terrain que j’ai accepté de financer . Je ne pouvais penser qu’un ancien ministre du budget pouvait faire ça. Je n’ai que mon honneur et ma dignité à sauvegarder. »



Notre interlocuteur de préciser que Birima Mangara , en sollicitant son concours, avait pris des engagements. « Je n’ai que mon honneur et ma dignité à défendre dans cette histoire. Qu’il soit député



Mouhamed Diallo démentira les rumeurs qui prétendent qu’il est juste frustré par la décision prise par Birima Mangara de ne pas abandonner son poste de député à son profit après qu’il a fait cette promesse. « C’est vrai qu’il a dit cela en public, mais moi, ce n’est aucunement à cause de cette reculade que j’ai initié la plainte en question. J’ai été ministre comme lui, permettez que je le rappelle. »



Au moment où ces lignes sont écrites , Birima Mangara, injoignable , aurait éteint ses téléphones. Affaire à suivre …

