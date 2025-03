DIC : Accusations graves contre Bassirou Mbaye, frère du guitariste Jimmy Mbaye

Selon Libération, un drame familial se joue actuellement à la Division des investigations criminelles (DIC) après le décès du célèbre guitariste Mamadou Mbaye, dit Jimmy Mbaye. D’après Libération, une partie de la famille du défunt musicien est en conflit avec son frère, Bassirou Mbaye, qu’elle accuse de plusieurs faits graves.



Selon les informations de Libération, reprises par Senenews, des membres de la famille, dont les enfants du défunt, ont déposé une plainte contre Bassirou Mbaye pour violation de domicile, injures et destruction de biens appartenant à autrui. Ce dernier a été convoqué et interrogé par la DIC avant d’être relâché, tout en rejetant les accusations portées contre lui. Il reconnaît néanmoins détenir certains effets personnels de son frère, notamment sa carte nationale d’identité, les clés de sa voiture ainsi que celles de son studio, affirmant que Jimmy Mbaye les lui avait confiés avant son décès.



Les plaignants, toujours selon Libération, affirment que le 26 février 2025, Bassirou Mbaye se serait introduit dans leur domicile familial situé à Nord-Foire, où il aurait forcé l’entrée du studio du défunt avant d’en changer toutes les serrures. Face à leur opposition, il aurait agressé physiquement l’épouse de l’un des enfants de Jimmy Mbaye. Ils ajoutent également que Bassirou Mbaye serait parti avec plusieurs documents importants, parmi lesquels la carte nationale d’identité du défunt, son certificat de décès et les clés de sa voiture.