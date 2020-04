DIC / Famara Ibrahima Cissé libre: Aucune charge n'a été retenue contre lui

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Avril 2020 à 21:24

Le président de l’Association des Clients et Sociétaires des Institutions financières (ACSIF), Famara Ibrahima Cissé, est libre. Il a été relâché ce jeudi vers les coups de 18 h, par les enquêteurs de la Division des investigations criminelles (Dic) qui l'avaient rappelé, ce jour, pour audition, a appris Seneweb. L'on nous informe qu'aucune charge n'est retenue contre lui.



M. Cissé, dans une vidéo largement relayée sur les réseaux, s'en était pris à l’Association professionnelle des banques et établissements financiers du Sénégal (APBEFS) et des associations de consommateurs de connivence avec les banques commerciales qui n’avaient pas soutenu son combat portant sur l’application généralisée de la mesure de report d’échéances de crédits pour tous les salariés.



Il avait alors appelé à bourrer les adresses E-mails des banques et à bloquer les guichets des banques lors du virement de ce mois.

