DIOURBEL : Formation en Référent Digital de 150 jeunes… Pape Modou Fall vers l’installation de start-up dans le pays…

Après la réhabilitation de la place des martyrs (un jardin équipé d'un wifi communautaire à haut débit qui plonge aujourd'hui Diourbel dans l'ère du numérique pour le grand bonheur de sa jeunesse) , Pape Modou Fall a eu l'honneur de présider la remise des attestations après 5 jours de formation sur les métiers de la transformation digitale, la création de ville intelligente.



Très satisfait de la mobilisation de 150 jeunes incubés et de l'intérêt qu'ils portent à ces modules de formation, le Directeur de l'Emploi a rappelé toutes les opportunités de ce centre d'incubation @Baol Digital Fablab qu'on ne trouve nulle part au Sénégal.



Les jeunes sont mis dans des conditions optimales pour disposer de compétences appropriées en vue de gérer leurs propres entreprises ou de s'insérer aisément dans le marché du travail au terme de leur incubation.



Ainsi, chaque jeune pourrait se prendre en charge et améliorer sensiblement le milieu où il évolue.

Le Directeur de l'Emploi a, dans la foulée, profité de la cérémonie pour émettre la volonté d'installer une start-up dans d'autres communes du pays pour en faire profiter à toute la jeunesse sénégalaise.



Pape Modou Fall de préciser que ses actions s’inscrivent dans une dynamique de créer une révolution à Diourbel dans le domaine du numérique et lance le slogan « Ensemble pour une Ville digitalisée avec le Ministre Dame Diop ».

