DIRECT / Exportation d’arachides : Le Collectif des acteurs crie au scandale

Cette conférence de presse vise à alerter l'opinion publique et les autorités compétentes sur les graves conséquences économiques et sociales d'un retard dans le démarrage de la campagne d'exportation des graines d'arachide, malgré le mémorandum envoyé à M. le Premier Ministre. Les acteurs partagent leurs préoccupations sur les impacts potentiels sur les agriculteurs et l'économie nationale, ainsi que les actions qu’ils envisagent de mener, pour éviter une crise dans ce secteur stratégique.