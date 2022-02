DIRECT - Ukraine : l'armée russe affirme avoir tué cinq "saboteurs" venus d'Ukraine en territoire russe

Les tirs sur le front dans l'Est ukrainien ont connu une hausse spectaculaire ces derniers jours. L'armée russe affirme avoir tué cinq "saboteurs" venus d'Ukraine en territoire russe. Paris a annoncé que les présidents russe Vladimir Poutine et américain Joe Biden ont accepté, ce lundi 21 février, de se rencontrer lors d'un sommet. Moscou accepte le principe mais tempère et affirme qu'un tel événément est "prématuré".