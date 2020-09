DIRECTION DE L’ASECNA : LE NIGERIEN MOHAMED MOUSSA REMPILE POUR 4 ANS Rédigé par leral.net le Mardi 15 Septembre 2020 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|

C’est hier que s’est ouverte à Dakar la soixante-sixième session extraordinaire du comité des ministres de l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), à Dakar. Ce, pour choisir le directeur général de l’Agence pour les quatre prochaines années. C’est dans une ambiance assez crispée que l’ouverture de la […] C’est hier que s’est ouverte à Dakar la soixante-sixième session extraordinaire du comité des ministres de l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), à Dakar. Ce, pour choisir le directeur général de l’Agence pour les quatre prochaines années. C’est dans une ambiance assez crispée que l’ouverture de la cérémonie s’est tenue. Les va-et-vient dans les salles de l’hôtel qui abritait la cérémonie étaient très nombreux. Les discussions tiraient en longueur sans que la presse ne puisse percer le secret de ces conciliabules. Les chargés de communication de l’Agence, visiblement, n’étaient pas mieux informés sur la teneur des négociations en coulisses que les nombreux journalistes venus pour la couverture de l’événement. Finalement, l’annonce a été faite que l’élection se ferait à huis clos. La plupart des journalistes quittent alors les lieux. Il a fallu attendre l’après- midi pour apprendre que le directeur général sortant, le Nigérien Mohamed Moussa, avait été réélu pour un second mandat. Une réélection qui se serait faite dans la douleur. Il avait en face de lui trois challengers à savoir le Centrafricain Théodore Jousso, le Mauritanien Hassen Ould Ely et le Camerounais Zoa Etoundi. Avant de passer à l’élection proprement dite, les candidats ont défilé un à un devant le président du conseil des ministres de l’ASECNA, le Béninois Hervé Hehomey, pour présenter leurs programmes. Après cette audition, le vote a été fait par bulletins secrets. Le Nigérien Mohamed Moussa a remporté la majorité des voix avec 10 sur les 18. Les autres candidats se sont partagé le reste des voix. Le candidat de la Mauritanie qui fut ancien directeur général de la compagnie Mauritania Airlines International, Hassena Ould Ely, a obtenu 3 voix. Le Centrafricain que l’on annonçait vainqueur de cette session n’a eu que 2 voix. Le Nigérien rempile ainsi à la tête de l’Agence. Il est réélu pour un troisième mandat. Par ailleurs, à l’ouverture de la soixante sixième session extraordinaire du comité des ministres de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), qui s’est tenue à Dakar, le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, a indiqué comment le nouveau directeur général de l’ASECNA doit se tenir. Selon lui, il doit être un bon manager qui pourra maintenir plus haut l’Agence face aux concurrents dans l’international surtout dans le contexte actuel de la pandémie covid-19 qui a chamboulé complètement les économies des pays et rebattu les cartes. « Au regard de son envergure et de son rôle stratégique, le futur directeur général de notre organisation doit détenir une grande expérience dans la gestion des ressources humaines mais aussi être doté d’une vision claire devant lui permettre d’opérer des choix judicieux pour redynamiser et relancer un secteur fortement impacté par la pandémie du coronavirus », a fait savoir le ministre M. Sarr. Pour rappel, l’ASECNA compte 18 Etats membres dont 17 pays africains que sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, la Côte d’Ivoire, le Gabon, la Guinée-Bissau, la Guinée Équatoriale, Madagascar, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad, le Togo, les Îles Comores et la France. Le directeur général est élu pour un mandat de quatre ans, renouvelable une seule fois. Le PCA et le Trésorier général payeur sont français, une constante dans un ensemble de variables. Samba DIAMANKA



Source : Source : https://letemoin.sn/direction-de-lasecna-le-nigeri...

