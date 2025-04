DJ Boubs : La voix d’or qui fait vibrer le Sénégal Rédigé par leral.net le Samedi 19 Avril 2025 à 16:47 | | 0 commentaire(s)| Il est l’un des animateurs les plus emblématiques du paysage médiatique sénégalais. Boubacar Diallo, plus connu sous le nom de DJ Boubs, est aujourd’hui une référence incontournable dans le monde de la radio et de la télévision. Sa voix, reconnaissable entre mille, continue de captiver les auditeurs et téléspectateurs, faisant de lui un pilier de la scène culturelle et médiatique du pays.

Né à Rufisque, rien ne prédestinait Boubs à une telle carrière, même s’il avait déjà un pied dans les activités culturelles scolaires. C’est en 1997 que tout commence vraiment pour lui à Walfadjri FM avec l’émission « Saap Degine Ndat Say », qui deviendra la première émission radio du Sénégal entre 1998 et 2003. Il enchaîne ensuite les succès, au micro comme sur scène, devenant un animateur convoité, un MC de prestige et un promoteur d’événements.



Sacré “Micro d’or” en 2002, DJ Boubs est aujourd’hui un entrepreneur aguerri. Il est cofondateur du groupe E-media Invest, un géant de l’information qui regroupe télévision, radio, presse écrite et site web. En parallèle, il mène une carrière d’acteur avec la série « Un café avec… », où il dévoile une autre facette de son talent.





Sa maîtrise de l’événementiel est un secret de polichinelle pour les Sénégalais. De plus, il est polyglotte. En effet, il parle français, anglais, wolof et pulaar.



Les grands de la musique sont ravis de partager la scène avec lui, les révélations le côtoient et les talents cachés le courtisent pour leur promo. Sa notoriété est même reconnue hors de nos frontières. La preuve, il a été démarché par une puissante chaîne privée française lors du Bercy 2013 car il avait impressionné plus d’un. Il a annime plusieurs émissions sur la Tfm « Week-end Start », « Mode Korité et Tabaski », « Sen P’tit Gallé » et « Dakar ne dort pas », entre autres plateaux spéciaux.



Polyglotte, charismatique et créatif, DJ Boubs est aussi un modèle pour la jeunesse. Sa trajectoire illustre qu’avec passion, travail et détermination, tout est possible.





