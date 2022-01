Dagana Transfert d'électeurs: Le Dc de Oumar et Ndèye Lisseu Diallo pris en flagrant délit de... Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Janvier 2022 à 05:26 | | 0 commentaire(s)| Un scandale de transfert d'électeurs de Touba à Dagana été fomenté. Il s'agit des sbires du Ministre Oumar Sarr comme son Directeur de cabinet Ibou Diallo qui est en liberté provisoire dans le dossier Jaxaay et de la Dame Ndèye Lisseu Diallo qui est au coeur de la tricherie. "J'engage toutes les personnes qui n'habitent pas Dagana et qui vont voter dans cette localité. Je vais les escorter", a-t-elle dit dans la vidéo qui est devenue virale dans les réseaux sociaux. Le Dr Pape Abdoulaye Diaw alerte sur ce phénomène et demande aux autorités de Dagana de prendre leurs responsabilités car les "électeurs fraudeurs" sont inscrits aux Ecole 1 et 2.



