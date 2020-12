Dakar Dem Dikk: Ce que l'ARMP a dit sur la gestion de l'ex DG, Me Moussa Diop Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Décembre 2020 à 23:38 | | 0 commentaire(s)|

Au lendemain de son limogeage, les détracteurs de Me Moussa Diop ont véhiculé les informations selon lesquelles sa gestion serait "mauvaise" et qui serait à l'origine de son limogeage à la tete de DDK et non l'affaire du 3e mandat.



Par contre la conclusion du rapport transmis à l'ARMP par l'auditeur KPMG au titre de la gestion de 2019 de Dakar Dem Dikk est rendu public aujourd'hui. L'autorité de contrôle des marchés publics a confirmé sa gestion " saine et légale" des marchés par une note "assez satisfaisante".



"Mon premier contrôleur interne, à savoir le Conseil d'administration, m'avait décerné une motion de félicitations le 02 septembre 2020, date de mon départ de la société Dakar Dem Dikk que j'ai dirigée pendant six bonnes années sans un seul jour de grève mais avec autant d'innovations. Cent jours après mon départ, aucune malversation ne m'a été reprochée. Liggey rek ! Ndam rek !", s'exclame Me Moussa Diop, ex Directeur général de la société de transport national.







Source : Source : https://www.exclusif.net/Dakar-Dem-Dikk-Ce-que-l-A...

