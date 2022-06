Dakar : La manifestation de Yewwi Askan Wi interdite

L'information vient de tomber ! La grande manifestation de Yewwi Askan contre les "dérives et dérapages" de Macky Sall et ses ouailles prévue vendredi prochain n'aura pas lieu.





Le simple argument avancé par Mor Talla Tine, préfet de Dakar est que la Fédération démocratique des écologistes du Sénégal avait déjà introduit une demande pour le même jour (3 juin) à la même heure (15h-19h). Selon le préfet, Yaw a déposé le 30 mai 2022 alors que les écologistes ont déposé le 27 mai 2022.



Yewwi Askan Wi prend acte mais ne fait pas confiance. L'opposition promet de surveiller cette affirmation mais aussi de déposer une nouvelle demande dès demain pour une marche prévue le mercredi 8 juin. La coalition dénonce des manœuvres politiques de Macky Sall et demande aux militants de se tenir prêts.

ouaillesSource : https://www.exclusif.net/Dakar-La-manifestation-de...