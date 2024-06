Dakar-Plateau: Les opérations de désencombrement de la Commune seront poursuivies à compter du 18 juin 2024 Autour du Sous-Préfet de Dakar-Plateau et du Maire de la Commune de Dakar-Plateau, les opérations de désencombrement de la Commune seront poursuivies à compter du 18 juin 2024. Toutes les occupations de la voie publique non autorisées seront enlevées, suivant un calendrier établi.

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Juin 2024 à 18:52

Le Maire de Dakar-Plateau rappelle que depuis 2009, aucune autorisation nouvelle d’occupation de la voie publique n’a été délivrée et il est demandé à tous les tiers concernés de se rapprocher de la Commune pour déclarer leurs installations auprès du Secrétaire Municipal avec les justificatifs : panneaux publicitaires, totems, groupes électrogènes, cantines, gargotes, garages, terrasses à café, guérites, ou toute autre forme d’occupation.



Le Maire de Dakar-Plateau rappelle que les « pousse-pousse » sont interdits dans le périmètre communal et feront l’objet d’enlèvement systématique. Les garages dits « horaires » sont également interdits sur tout le périmètre communal et les autorisations de stationnement ne peuvent autoriser une telle pratique. Toute forme d’occupation de la voie publique pour mendicité est également interdite.



D'après le communiqué, les pratiques observées de « lavage des voitures » sur la chaussée sont interdites et la Commune se réserve le droit de poursuivre les auteurs de ces pratiques qui dégradent la voirie. Seuls les agents de la Commune de Dakar-Plateau préposés et les forces de l’ordre sont habilités à intervenir dans le stationnement sur tout le périmètre communal. Les droits particuliers ne sont acquis qu’après obtention d’une autorisation délivrée par le Maire de la Commune et paiement effectif au niveau de la Perception Municipale de Dakar-Plateau.



