Dakar Plateau : Poursuite des opérations de désencombrement avec l'appui ministériel

Samedi 11 Novembre 2023

Les efforts de désencombrement dans la région de Dakar, persistent, avec une récente intervention dans la commune de Dakar-Plateau. Le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, accompagné du ministre de l'Environnement et du Développement durable, Alioune Ndoye, également maire de la commune et du gouverneur de la région de Dakar, a dirigé cette opération. Selon le ministre Abdoulaye Seydou Sow, les habitants de la commune ont salué cette initiative. Des mesures de suivi ont été mises en place et le ministre a annoncé que ces opérations de désencombrement seront étendues dans le futur.